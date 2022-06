FRANCAVILLA FONTANA – Per cause tutte da accertare, ha perso il controllo della sua auto, sbattendo contro la barriera jersey. Paura sulla Statale 7 dove, intorno alle 20.30, La Lancia Y guidata da una donna ha impattato contro la barriera in cemento all’altezza dello svincolo per la zona Pip di Francavilla Fontana. Sul posto, il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La signora, soccorsa dal personale del 118, sarebbe fortunatamente in condizioni relativamente buone, al netto delle contusioni riportate nello scontro e, ovviamente, tanta paura.