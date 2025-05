Paura in Salento: 59enne in balia del maestrale salvato al largo

Momenti di tensione nel pomeriggio di venerdì 30 maggio al largo di Otranto per un kitesurfer in vacanza in Salento. L’uomo, 59enne originario di Como, si è trovato in seria difficoltà a causa delle condizioni proibitive del mare, con il forte vento di maestrale che soffiava con raffiche fino a 50 nodi e onde che superavano il metro e mezzo di altezza.

L’allarme è scattato quando il personale della Marina Militare, in servizio nella base di Punta Palascia, ha notato la presenza del kitesurfer in evidente difficoltà a circa cinque miglia dalla costa. Immediatamente è stata allertata la sala operativa della Guardia Costiera di Otranto, che ha inviato una motovedetta sul posto.

Nonostante le condizioni meteo avverse, l’equipaggio è riuscito ad avvicinare e soccorrere l’uomo, mettendolo in salvo e trasportandolo al porto di Otranto. Una volta a terra, il 59enne è stato affidato al personale sanitario del 118 per i controlli medici. Fortunatamente, le sue condizioni sono risultate buone e non ha riportato conseguenze gravi dall’accaduto.

