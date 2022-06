BISCEGLIE – Disavventura fortunatamente a lieto fine per nove andriesi nel mare di Bisceglie. Una barca da diporto si è inabissata nel pomeriggio di domenica, nei pressi della spiaggia del Pretore, a causa di un’onda anomala che ha travolto l’imbarcazione e i suoi occupanti. L’improvvisa mareggiata si è abbattuta sulla poppa della barca, mettendo subito in allarme il proprietario del mezzo.

Fondamentale l’intervento di un motoscafo di BisceglieApprodi, distante poche decine di metri dal luogo dell’incidente. L’imbarcazione giunta in soccorso ha permesso ai nove occupanti andriesi di mettersi in salvo anche grazie all’aiuto di un ispettore dei Vigili del Fuoco in servizio a Foggia, che a nuoto ha raggiunto la barca da diporto per aiutare i malcapitati.

Messe in salvo le persone coinvolte, sono state avviate le operazioni di recupero dell’imbarcazione, grazie alla Capitaneria di Porto di Bisceglie e Barletta e con il supporto del Gruppo Sommozzatori di Bari. Lieto fine al largo delle coste biscegliesi, ma anche tanta paura prima dei soccorsi.