Paura a Statte e Crispiano: incendio minaccia abitazioni e gravina

Pomeriggio di terrore a causa di un vasto incendio che ha colpito la zona residenziale tra Statte e Crispiano questo lunedì 30 giugno, mettendo a rischio abitazioni e l’ambiente naturale circostante. Le fiamme, alimentate anche dalle alte temperature di questi giorni, si sono propagate rapidamente, generando momenti di grande apprensione tra i residenti.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’area, e i volontari della Protezione Civile, fondamentali nel supporto alle operazioni e nell’assistenza alla popolazione.

La gravità della situazione ha reso necessario l’intervento di mezzi aerei specializzati: ben due Canadair sono entrati in azione, effettuando numerosi sganci d’acqua per contenere l’avanzata del fuoco dall’alto. La loro presenza è stata cruciale, data la vicinanza delle fiamme alle abitazioni.

Inizialmente, l’incendio ha minacciato seriamente le villette della zona residenziale, creando attimi di panico tra i residenti che temevano per le proprie case. Le fiamme hanno colpito anche la suggestiva gravina, un ecosistema delicato e prezioso che ora necessiterà di un’attenta valutazione dei danni ambientali.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per diverse ore, con l’obiettivo di domare completamente ogni focolaio e mettere in sicurezza l’intera area. Si attendono aggiornamenti sulle cause dell’incendio e sull’entità esatta dei danni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author