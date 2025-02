Paura a Pulsano, due auto in fiamme

PULSANO: Momenti di tensione oggi pomeriggio intorno alle 17 a Pulsano, dove due auto sono andate in fiamme su via Casalini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ancora ignote le cause dell’incendio: al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal guasto tecnico all’atto doloso. Indagini in corso per accertare l’origine del rogo.

Foto Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author