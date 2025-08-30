Paura a Ostuni, crolla il solaio in un campo estivo: due ferite

Paura a Ostuni per il cedimento di una parte del solaio e dell’intonaco all’interno di una struttura che ospita un campo estivo. L’episodio si è verificato in una camera da letto, dove in quel momento si trovavano due giovani educatrici. Le donne sono rimaste ferite a seguito della caduta dei materiali e soccorse dal personale sanitario del 118. Trasferite in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi, sono state sottoposte ad accertamenti clinici.

