Paura a Mesagne: Incendio distrugge deposito e mezzi, salvata un’abitazione

MESAGNE (BR) – Un violento incendio è divampato oggi intorno alle ore 14:00 nella periferia di Mesagne, generando attimi di grande paura tra i residenti della zona. Le fiamme, partite da una zona di sterpaglia, si sono rapidamente propagate fino a coinvolgere un locale adibito a deposito attrezzi, un’autovettura e diversi motocicli parcheggiati nel piazzale antistante.

L’intervento tempestivo di due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha evitato conseguenze ben più gravi. Dieci uomini, supportati da tre autobotti, hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e impedire che si estendessero all’abitazione adiacente al deposito. Proprio grazie alla prontezza e all’efficienza dell’operazione, è stato possibile scongiurare il peggio: la casa prospiciente, minacciata dall’incendio, è stata messa in salvo.

La gravità dell’evento ha richiesto il dispiegamento quasi totale del personale di servizio disponibile oggi presso il comando provinciale, a testimonianza della complessità e del rischio legato all’intervento.

Ancora in corso le indagini per determinare le cause precise dell’incendio, anche se si ipotizza che possa essere partito da una combustione incontrollata nella vegetazione secca, complice il caldo torrido delle ultime ore.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Ma i danni materiali sono ingenti, e l’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della prevenzione degli incendi, soprattutto nei mesi estivi.

