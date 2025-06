Paura a Lecce, cadono calcinacci in casa: feriti due bambini

Paura nella mattinata di oggi, sabato 21 giugno, in una palazzina al terzo piano di via, dove due fratellini di otto e cinque anni sono rimasti feriti a causa della caduta di un mattone forato e parte di intonaco. Secondo quanto ricostruito, i due bambini (una bambina e il fratellino minore) si trovavano da soli in casa, mentre i genitori erano fuori per lavoro.

Le loro condizioni dei due minoro, fortunatamente, non destano preoccupazione: entrambi hanno riportato solo escoriazioni e sono stati soccorsi dal personale del 118, che ha effettuato le prime cure sul posto. Per ulteriori accertamenti, i bambini sono stati trasportati all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

L’allarme è stato lanciato da alcuni condomini che hanno udito il rumore del crollo e si sono subito attivati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Lecce, affiancati dai carabinieri e dalla Polizia Locale di Lecce, con il capitano Alessandro Torto presente per i rilievi.

I tecnici comunali hanno eseguito una prima verifica strutturale dell’edificio e l’immobile è stato messo in sicurezza. Restano da accertare le cause del cedimento: tra le ipotesi più probabili, un possibile deterioramento del solaio o infiltrazioni pregresse.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author