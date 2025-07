Paul Gascoigne trovato incosciente in casa: ricovero d’urgenza

Paul Gascoigne, ex centrocampista della Lazio e leggenda del calcio inglese, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere stato trovato in stato di semi incoscienza nella sua abitazione a Poole, nel sud dell’Inghilterra. A soccorrerlo è stato un amico, Steve Foster, che ha lanciato subito l’allarme e lo ha accompagnato in ospedale.

Il malore si è verificato nella serata di venerdì: Gascoigne, 58 anni, è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva e successivamente trasferito in un’unità di medicina d’urgenza, dove le sue condizioni sono state definite stabili.

Il quotidiano britannico The Sun ha dato notizia dell’episodio, riportando anche le parole dello stesso Foster, che è anche autista e assistente personale dell’ex calciatore: “È in ospedale, il posto migliore in cui possa stare in questo momento”.

Gascoigne ha voluto esprimere, tramite il suo entourage, gratitudine per il sostegno ricevuto da parte di tanti amici e tifosi che continuano a fargli arrivare messaggi di affetto. “Vorrebbe ringraziare tutti per l’affetto e gli auguri ricevuti”, ha detto Foster.

Il campione inglese, noto per il suo talento e la sua turbolenta vita privata, aveva recentemente raccontato di aver ripreso a frequentare le riunioni degli Alcolisti Anonimi, nella speranza di lasciarsi alle spalle anni difficili segnati da ricadute e problemi di salute.

Dopo il grande spavento, Gascoigne si trova ancora ricoverato per la convalescenza, sotto stretto monitoraggio medico. Secondo fonti vicine all’ex calciatore, dovrebbe restare in ospedale per diversi giorni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author