Patù | Scrivono offese verso forze dell’ordine, video sui social: denunciati

Si intrufolano in un’abitazione in fase di costruzione a Patù e scrivono delle offese verso le forze dell’ordine. Gli autori delle scritte fatte con vernice spray sono stati identificati e denunciati. Si tratta di due 17enni e un 15enne di Castrignano del Capo che sono stati individuati grazie a dei video circolati sui social pubblicati dagli stessi autori. Una volte dentro hanno arrecato altri danni con dei detersivi presenti per un ammontare di 2mila euro.