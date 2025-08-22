Patù, rapina a mano armata. Gallipoli, droga e armi tra giovani

Momenti di grande paura a Patù per un 68enne che all’alba di giovedì 21 agosto è stato vittima di una rapina a mano armata ad opera di due malviventi non ancora identificati.

L’uomo, imprenditore in pensione originario di Milano, stava innaffiando il giardino della sua casa tra le campagne di Patù, in zona Macchie Scialandre, dove trascorre gran parte dell’anno, quando all’improvviso si è visto apparire davanti agli occhi due persone in passamontagna e guanti, armate di pistola.

I rapinatori, entrati scavalcando il muro di cinta del giardino, sotto la minaccia della pistola puntata in fronte hanno costretto l’uomo a stendersi per terra e a consegnare un orologio Rolex e una catenina d’oro che aveva addosso. Subito dopo i due sono scappati, dileguandosi a piedi con la refurtiva in tasca, un bottino dal valore superiore ai 15mila euro.

Immediatamente l’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale di Castrignano del Capo che, in collaborazione con i militari del Norm di Tricase, sono intervenuti sul posto per effettuare i primi rilievi. Sono stati inoltre acquisiti i filmati delle telecamere di sicurezza di tutto il Comune per cercare di individuare i due malviventi. La villetta del 68enne non era dotata di sistemi di videosorveglianza.

Tensione anche a Gallipoli, dove la Polizia di Stato, la notte tra il 20 e il 21 agosto, ha denunciato a piede libero un 18enne di Altamura trovato in possesso di armi e 3 grammi di hashish.

Durante un controllo nei pressi dell’ingresso di un locale notturno, i poliziotti hanno trovato all’interno dell’auto un tubo in metallo di circa 53 cm, nascosto sotto il sedile anteriore del conducente, 2 coltelli nel bracciolo centrale ed una falce nel portabagagli.

Poche ore prima, a Melissano, un 17enne era stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il minorenne è stato sorpreso all’interno di un’area di servizio con 52 grammi circa di hashish, poco meno di 2 di cocaina, 200 euro in contanti, materiale di confezionamento e un bilancino di precisione. A insospettire gli agenti l’atteggiamento nervoso del ragazzo, che con tutta probabilità stava aspettando qualcuno per effettuare uno scambio.

