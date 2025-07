Patù, prima tappa di “Armonia Off” per gli amanti della letteratura

Presentato in anteprima nelle scorse ore, all’interno dell’antico cortile di Palazzo Romano a Patù, “Arneo”, il volume fotografico della collana Leggi la Puglia a cura del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo. Un’indagine sociologica e fotografica sul territorio al confine tra le province di Lecce, Brindisi e Taranto. La presentazione ha aperto le danze di Armonia Off, una serie di incontri letterari parte del più ampio Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto, giunto alla sua undicesima edizione.

Sabato 19 luglio alle ore 20 a Leuca, il festival accoglierà Adania Shibli, una delle voci più coraggiose della letteratura contemporanea. Nel piazzale antistante la Basilica di Santa Maria De Finibus Terrae, la scrittrice palestinese dall’inconfondibile stile poetico e civile presenterà “Sensi”, il suo romanzo d’esordio, e rifletterà su identità, memoria e condizione palestinese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author