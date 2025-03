Patto Europeo per il Clima arriva a Bari: vertice su ambiente e sostenibilità

Dopo il successo dell’evento “Together in Action!” tenutosi a Bruxelles il 18 e 19 marzo, il Patto Europeo per il Clima fa tappa in Italia e sceglie la Puglia come sede del prossimo incontro. Il 4 aprile 2025, Bari ospiterà un importante vertice nazionale dedicato a sostenibilità, innovazione e sfide ambientali, in programma a Palazzo di Città dalle ore 9:30 alle 13:00.

L’iniziativa, aperta al pubblico su prenotazione, vedrà la partecipazione di cittadini, amministratori locali, imprese, stakeholder, Ambasciatori del Patto, esperti di settore e rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali. Un’occasione di dialogo per affrontare concretamente la transizione ecologica e condividere buone pratiche.

“Ospitare in Puglia l’evento nazionale del Patto Europeo per il Clima è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione – ha dichiarato Domenico Pecere, Ambasciatore del Patto e Project Manager -. È un riconoscimento importante per il lavoro svolto dalla nostra regione nel campo delle politiche ambientali ed energetiche». Pecere ha inoltre ringraziato il segretariato della DG Clima di Bruxelles e i coordinatori dell’Alleanza per il Clima, sottolineando l’impegno della Puglia nel sostenere i Comuni nell’attuazione degli obiettivi climatici europei.

Il recente incontro a Bruxelles ha riunito istituzioni, imprese e cittadini in un intenso programma di workshop su temi come l’attivismo giovanile, l’intelligenza artificiale applicata al clima e la citizen science, con ospiti di rilievo come il Commissario europeo Wopke Hoekstra e il direttore generale Kurt Vandenberghe.

Con l’evento barese, il Patto Europeo per il Clima conferma la propria vocazione partecipativa, avvicinando le politiche ambientali alle comunità locali e promuovendo un’Europa più verde e resiliente.

