Pattinaggio Artistico Taranto: Sarah Carone campionessa nazionale Uisp Allievi Giovani

Sarah Carone, atleta del Pattinaggio Artistico Taranto, è campionessa d’Italia. L’atleta – classe 2011 – del club del presidente Giuliano Di Maglie si è imposta, infatti, al campionato nazionale UISP tenutosi nei giorni scorsi a Calderara di Reno, nella sua categoria “Allievi Giovani”.

Il 14 giugno 2023 diventa a tutti gli effetti un giorno storico per il sodalizio tarantino, che continua a raccogliere riconoscimenti e medaglie in tutta Italia.

“E’ una grande soddisfazione per Sarah e per tutti noi – commenta orgogliosa l’head coach Ilaria Di Maglie. Su ventisei atlete partecipanti, ha primeggiato con una performance eccellente, frutto di buon lavoro e intensa costanza. Ci godiamo questo meritato risultato senza fermarci ad osservarlo. Sarà motivo di una nuova carica ed energia per affrontare gli allenamenti estivi al meglio e la prossima stagione agonistica”.

