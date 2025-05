Pattinaggio artistico, il tarantino Mezzolla in finale di World Cup

Il giovane atleta dell’ASD Pattinaggio Artistico Taranto è stato selezionato per rappresentare l’Italia

È ufficiale: Gabriele Mezzolla, giovane atleta dell’ASD Pattinaggio Artistico Taranto, è stato selezionato per rappresentare l’Italia nella fase finale della World Cup – Artistic International Series 2025, in programma dal 7 al 15 giugno al PalaBigi di Reggio Emilia.

La convocazione è arrivata dopo una prestazione di rilievo nella semifinale mondiale di Trieste, dove il talento tarantino ha ottenuto un punteggio di 91.96, classificandosi al quinto posto nel ranking mondiale della categoria Youth Men.

Insieme a Mezzolla, anche Daniele Dabramo e Umberto Scialpi, compagni di squadra e tesserati con lo stesso sodalizio sportivo, sono entrati nella Top 10, confermando il livello d’eccellenza raggiunto dal settore giovanile del pattinaggio italiano. La finale mondiale si svolgerà in Italia, e vedrà in gara i migliori otto atleti del circuito, provenienti da Francia, Spagna, Portogallo, Brasile, Argentina, Colombia e naturalmente Italia.

La selezione dei finalisti si basa sul ranking ufficiale stilato da World Skate, ente internazionale riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale per le discipline a rotelle. Le tappe della competizione, ospitate in vari Paesi, assegnano punteggi validi per accedere alla finalissima. La World Cup è ritenuta una delle manifestazioni più prestigiose nel panorama del pattinaggio artistico mondiale.

L’allenatore Giammaria Altieri ha sottolineato l’importanza del lavoro condiviso quotidianamente dagli atleti: “Questi risultati nascono dalla collaborazione e dal sostegno reciproco tra Gabriele, Daniele e Umberto. L’allenamento costante e il confronto continuo sono gli elementi che permettono loro di migliorare e affrontare ogni sfida con determinazione”.

La partecipazione alla finale mondiale rappresenta un grande traguardo non solo per Mezzolla, ma anche per la città di Taranto, che vedrà uno dei suoi giovani sportivi scendere in pista tra i migliori interpreti della disciplina. L’evento sarà anche una preziosa occasione per prepararsi in vista dei Campionati Nazionali in programma a Novara, altro appuntamento di rilievo nel calendario agonistico.

La comunità sportiva tarantina guarda ora con entusiasmo a Reggio Emilia, dove il pattinaggio artistico assegnerà il titolo mondiale. Per Gabriele Mezzolla si apre una settimana intensa, ricca di emozioni e opportunità, con l’onore di rappresentare l’Italia e l’orgoglio di portare in alto il nome della propria città.

