“Pasta al top, grano al minimo”: l’appello CIA al ministro Lollobrigida

Gennaro Sicolo: “Prezzi del grano giù, costi su: agricoltori italiani al collasso”

“Caro ministro, siamo molto preoccupati”. Con queste parole Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani, si rivolge al ministro Francesco Lollobrigida, all’indomani dell’evento “Pasta, integratore di felicità” tenutosi al Foro Italico di Roma. Pur riconoscendo alcuni risultati ottenuti dal Governo sul piano agroalimentare, Sicolo lancia un grido d’allarme per la condizione critica in cui versa la cerealicoltura italiana.

Il 2024 ha segnato un anno eccezionale per la produzione di pasta italiana, ma – denuncia CIA – il primo anello della filiera, quello dei produttori di grano duro, è in grave difficoltà. In particolare in Puglia e Sicilia, regioni leader nella produzione, si è registrata una contrazione delle superfici seminate, nonostante una qualità elevata dei raccolti. “Il prezzo del grano è fermo da vent’anni, ma i costi di produzione sono arrivati a 1200-1300 euro per ettaro”, sottolinea Sicolo.

CIA Agricoltori Italiani elenca cinque fattori alla base della crisi: cambiamenti climatici, importazioni incontrollate da Canada, Russia e Turchia, prezzi inadeguati, squilibri di mercato e concorrenza sleale da Paesi extraeuropei. “Coltivare grano in Italia è sempre più rischioso e meno redditizio. Di questo passo, la pasta davvero italiana diventerà un’eccezione”, avverte Sicolo.

Pur apprezzando l’avvio del progetto Granaio Italia, CIA chiede che tutte le misure previste vengano pienamente attuate. Al centro della proposta dell’associazione vi è la necessità di valorizzare il grano duro italiano, assicurandone tracciabilità totale e trasparenza delle etichette per informare i consumatori. “Chi acquista deve poter sapere se sta mangiando davvero pasta fatta con grano italiano”, afferma Sicolo.

Inoltre, si invoca un vero patto di filiera tra industria e agricoltori, perché “senza una remunerazione equa, l’industria non avrà più grano italiano con cui produrre pasta made in Italy”. Il calo del prezzo sotto i 30 euro al quintale e la progressiva riduzione delle superfici coltivate mettono a rischio la sovranità alimentare nazionale e l’intera filiera grano-pane-pasta.

“Confidiamo nel lavoro del ministro, ma servono misure incisive per colmare lo squilibrio tra industria e agricoltori. La cerealicoltura italiana ha bisogno di certezze per continuare a esistere. CIA continuerà a battersi per il presente e il futuro del settore, chiedendo con forza una giusta remunerazione per i produttori”, conclude Sicolo.

