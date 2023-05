Passo falso Lecce, Verona vince al Via del Mare

Scivolone casalingo del Lecce, che cade al Via del Mare nello scontro diretto con il Verona. Gli scaligeri portano a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza, grazie alla rete di Ngonge al 71’: l’attaccante gialloblù entra dalla panchina per firmare un gol pesantissimo. A nulla sono valsi gli assalti finali del Lecce, il bunker del Verona ha resistito fino al triplice fischio. Con questo successo, la squadra di Zaffaroni sale a quota 30, a un punto proprio dal Lecce, supera lo Spezia e per la prima volta in stagione è fuori dalla zona retrocessione. La lotta per evitare la Serie B si infiamma, ora che anche la Cremonese sembra essere tornata in corsa.

LECCE-VERONA 0-1 (0-0)

RETI: 71’ Ngonge (V).

LECCE 433: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (72’ Gonzalez), Hjulmand; Oudin (83’ Colombo); Strefezza, Ceesay, Di Francesco (72’ Banda). Panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Persson Voelkerling, Maleh, Lemmens, Cassandro, Pezzella. All. Baroni.

VERONA 3421: Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni (71’ Depaoli), Tameze, Abildgaard, Lazovic (88’ Terracciano); Duda (71’ Sulemana) Verdi (64’ Ngonge); Djuric. Panchina: Berardi, Perilli, Doig, Cabal, Zeefuik, Coppola, Ceccherini, Braaf, Gaich, Kallon. All. Zaffaroni.

ARBIFRO: Massa di Imperia.

AMMONITI: Faraoni, Abildgaard, Magnani, Ngonge, Montipò (V); Hjulmand, Oudin (L).

NOTE: Angoli: 4 a 4 Recupero: 0′ e 5′. Spettatori 24.768 (19.948 abbonati) per un incasso totale di 414.519 euro.

