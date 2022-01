FRANCAVILLA F.NA – Angelo Antonazzo, direttore generale della Virtus Francavilla, nel corso di Passione Biancazzurra (in onda ogni martedì sera su Antenna Sud 85) ha fatto il punto sul mercato: “Per gli altri è una fase calda del mercato, per noi no. Quando una squadra fa bene, è giusto toccare il meno possibile. Abbiamo fatto qualche uscita, mandando Puntoriere e i due giovani a giocare con maggiore continuità. Al momento nessuno della prima squadra ci ha chiesto di partire: stiamo parlando con i procuratori dei ragazzi, abbiamo qualche situazione da sistemare, ma non abbiamo questo tipo di necessità. Sappiamo eventualmente dove intervenire, ma niente di serio. Le nostre attenzioni sono rivolte alla partita contro il Messina. Franco via? Non è arrivata alcuna chiamata. È un calciatore in scadenza, credo il procuratore si stia muovendo… È il gioco delle parti, ma al momento è un nostro calciatore. Alternativa a Pierno? Stavamo lavorando su un profilo, ma abbiamo deciso di rimandare tutto a luglio. Abbiamo il jolly Carella che, quando chiamato in causa, quel ruolo lo ha sempre ricoperto bene”.