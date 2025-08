Passeggiata sul Waterfront: Riqualificazione per San Girolamo e pineta San Francesco

Questa mattina si è svolta un’ispezione congiunta del Sindaco Leccese sul Waterfront di San Girolamo e nella pineta di San Francesco, con la partecipazione degli operatori dell’AMIU e dei rappresentanti del quartiere. L’incontro è stato un’occasione per valutarele attuali condizioni delle aree e ascoltare direttamente le segnalazioni dei cittadini.

Una delle problematiche più sentite e urgenti emerse durante la passeggiata riguarda la sosta dei veicoli. Per far fronte a questa criticità, è stata annunciata la realizzazione di un nuovo parcheggio con oltre 200 posti auto, situato su strada San Girolamo, all’incrocio con via Costa, i cui lavori di rifacimento inizieranno lunedì 4 agosto.

Questo progetto mira a dare una risposta concreta alle esigenze di un quartiere in crescita. A seguire, sarà fondamentale definire una regolamentazione chiara che tuteli in particolare la sosta per i residenti.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione di questi spazi, con l’obiettivo di renderli sempre più belli, vivibili e frequentati. L’impegno è quello di continuare a potenziare i servizi offerti per trasformare il waterfront e la pineta in luoghi di aggregazione e vitalità per tutta la comunità.

