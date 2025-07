Passaporti, Questura Bat e commissariati rafforzano il servizio

La Polizia di Stato potenzia il servizio passaporti in tutta la provincia di Barletta-Andria-Trani per far fronte all’aumento di richieste nel periodo estivo. Oltre all’ufficio della Questura, resteranno operativi anche gli sportelli dei Commissariati di Barletta, Trani e Canosa di Puglia, accessibili previa prenotazione online tramite SPID o CIE sul sito passaportonline.poliziadistato.it.

È inoltre prevista una corsia prioritaria per i casi urgenti debitamente documentati. L’obiettivo è garantire efficienza e tempi rapidi, rafforzando la vicinanza delle istituzioni ai cittadini.

