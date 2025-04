Pasquetta da record in Puglia: agriturismi sold out

Pasquetta all’insegna del tutto esaurito negli agriturismi pugliesi, complice il bel tempo e la voglia di evasione. Secondo l’analisi di Coldiretti Puglia, il Lunedì dell’Angelo 2025 ha visto migliaia di famiglie e gruppi di giovani scegliere la campagna, il mare e i boschi per trascorrere la giornata tra relax, buon cibo e natura, confermando la tendenza a un turismo lento e sostenibile.

Picnic tra ulivi, masserie e prodotti a km zero

Molto richiesti i picnic tra uliveti secolari e boschi didattici, così come i pranzi tipici serviti nelle masserie grazie al lavoro dei cuochi contadini. Oltre all’alloggio e ai pasti completi, molti agriturismi hanno offerto anche colazioni al sacco e spazi attrezzati per chi ha scelto roulotte, camper o tende, preferendo la libertà di cucinare in autonomia con i prodotti genuini di Campagna Amica.

Il boom del turismo “di prossimità”

A trainare il successo, sottolinea Coldiretti, è la riscoperta di un turismo di prossimità, accessibile nei costi e rispettoso dell’ambiente. A scegliere l’agriturismo sono sempre più i giovani, attratti da un’esperienza slow, conviviale e legata alla cultura contadina.

In crescita anche la scelta di mete secondarie abbinate a percorsi religiosi, ecologici ed enogastronomici, lungo le vie del pellegrinaggio come la Francigena, la Leucadense o la Sallentina, dove si incrociano storia, sapori e tradizioni. Più di 900 agriturismi pugliesi custodiscono antiche ricette e saperi, e oltre 1.000 agricoltori vendono direttamente i loro prodotti nei mercati di Campagna Amica.

I sapori della Pasquetta: grigliate, lasagne e “cucina del giorno dopo”

Regina indiscussa della giornata è stata la grigliata, accompagnata da lasagne, pasta al forno, salumi, uova sode, formaggi e piatti della tradizione come le polpette, le frittate di verdure, la pizza rustica e la ratatouille. A chiudere il pasto, una colomba farcita con creme nate dalla “cucina del giorno dopo”, nel segno del riuso e della lotta agli sprechi. Un successo che conferma il valore della rete agrituristica pugliese e il crescente legame tra gastronomia, ambiente e identità locale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author