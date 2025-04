Pasqua e ponti: più controlli su trasporti e luoghi sensibili

ROMA – Rafforzamento dei controlli su autostrade, grandi arterie, treni, porti, aeroporti e luoghi di culto in vista delle festività pasquali e dei prossimi ponti. È quanto deciso nel corso del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto al Viminale. A renderlo noto è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con un messaggio su X: “Misure potenziate per garantire un esodo sereno durante le festività”, ha dichiarato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author