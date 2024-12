Partita Team Altamura-Avellino: ultras arrestato per lancio petardo

Un tifoso dell’Avellino Calcio è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile per essersi reso responsabile del lancio di un potente petardo dal settore riservato alla tifoseria ospite contro uno steward nel corso della partita, valida per il campionato di Serie C, che la squadra irpina ha disputato venerdì scorso ad Altamura. Sulla base delle indagini condotte con la Digos della Questura di Bari, il tifoso, un 39enne di Avellino con analoghi precedenti e già destinatario di un Daspo, è stato individuato ed arrestato in differita. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato il giubbotto che indossava allo stadio, il tagliando di ingresso allo stadio pugliese e un fumogeno. Il Gip del Tribunale di Avellino ha convalidato il fermo agli arresti domiciliari, tramutato nella misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia giudiziaria. (ANSA).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author