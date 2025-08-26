Partipilo: “Tornare a Bari un’emozione, obiettivi partita dopo partita”

Anthony Partipilo ha raccontato le sue prime sensazioni dopo il ritorno al Bari. «Il ritorno? Un bella emozione, meglio tardi che mai. So di poter dare ancora tanto», ha detto l’attaccante, che ha esordito al Penzo nonostante la sconfitta.

Sul suo percorso ha spiegato: «Sono contento di essere tornato a casa dopo dieci anni. È stato un cammino faticoso, sono ripartito dalla B e passo dopo passo ho ricostruito la carriera. Ora mi sento più maturo e consapevole».

Partipilo ha ammesso di non essere ancora al top della condizione: «Sto bene ma ho bisogno di mettere minuti nelle gambe. Ho bisogno di tempo». Sulle aspettative: «Sono un paio d’anni che a livello di numeri non sto facendo tantissimo. L’importante è che la squadra faccia prestazioni positive».

Il legame con Bari resta forte: «Emozione mai, non ho mai esultato contro il Bari perché da barese era impossibile. Sono felicissimo di ritrovarmi con Nicola, Gaetano e Giacomo».

Sulle richieste di Caserta: «Il mister prepara ogni partita in modo diverso. Ci chiede di inventare, ci lascia liberi». Sul gruppo: «Dobbiamo lavorare a testa bassa, l’equilibrio te lo dà solo il tempo giocando».

E sulla Serie A ha sorriso: «Se sogno la Serie A con il Bari? Gli obiettivi vanno costruiti partita dopo partita».

