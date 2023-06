Parte la XIII edizione del ‘Salento Book Festival’

Parte il prossimo 27 giugno la XIII edizione del “Salento Book Festival”, la manifestazione letteraria itinerante organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello.

La rassegna pugliese legata ai libri per tutta l’estate (sino a settembre) porterà tra piazze, giardini, castelli e belvedere sul mare alcuni degli scrittori e delle scrittrici più amati, ma anche personalità del mondo del giornalismo, della musica, dello spettacolo.

Quest’anno “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” fa tappa a Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli, Nardò, otto comuni della provincia di Lecce che si preparano a ospitare autori e autrici tra i quali il conduttore televisivo e radiofonico, autore, sceneggiatore e regista Pif, il docente diventato ormai una star del web con le sue avvincenti lezioni di fisica Vincenzo Schettini, la cantante Malika Ayane, gli scrittori Gianrico Carofiglio eAntonella Lattanzi, il politico e scrittore Walter Veltroni e la giornalista Francesca Barra, ma anche Matteo B. Bianchi, Andrea Delogu, Chiara Francini, Gino Castaldo, Massimo Cannoletta, Serena Dandini, Nicola Gratteri e molti altri.

Il programma completo con tutti gli ospiti verrà svelato nella conferenza stampa che si terrà a Lecce, al Convitto Palmieri, lunedì 26 giugno alle 10.00. È possibile seguire la diretta sulla Pagina Facebook Salento Book Festival.

Il Salento Book Festival avrà il suo primo evento proprio il giorno successivo, martedì 27 giugno, a Galatone. Nell’Atrio di Palazzo Marchesale dalle ore 20.30 un doppio appuntamento. A presentare i propri libri sono il salentino Massimo Cannoletta, ormai popolare divulgatore, al suo debutto in libreria con “Storie d’Italia – Vite straordinarie che raccontano un Paese meraviglioso” (Tea), e la giornalista e scrittrice lucana Francesca Barra, che a Galatone porta due libri accomunati dal tema della cucina, “Cuciniamo insieme!” (Mondadori), scritto insieme alla figlia Emma Angelina Molfino, e “A occhio e quanto basta” (Rizzoli).

Cannoletta, intervistato da Emanuele Gatto, con l’entusiasmo, la passione e l’intuizione che lo contraddistinguono, ci dimostra che la curiosità è il motore della conoscenza e che le storie sono l’anima della vita. Questo libro è il frutto naturale di un amore per il sapere che si è manifestato in un’attività divulgativa ventennale, cominciata facendo conferenze in giro per il mondo e approdata in televisione, dove l’autore ha conquistato e messo d’accordo milioni di italiani.

Altre protagoniste della serata Francesca Barra e la figlia Emma, dalle ore 21.30. Intervistata da Fabiana Salsi, la giornalista autrice ci porterà idealmente nella sua cucina, dove ritrova il passatempo preferito, convinta che far da mangiare sia sempre un modo per prendersi cura delle persone che si amano.

