Parte da Nardò il Salento Book Festival: prima tappa con D’Avenia

Prenderà il via martedì 17 giugno 2025 da Nardò, in provincia di Lecce, la quindicesima edizione del Salento Book Festival, la manifestazione letteraria itinerante promossa dall’associazione Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore televisivo Gianpiero Pisanello, quest’anno affiancato da Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini nella curatela degli appuntamenti.

Con il suo slogan “La festa dei libri, la movida dei lettori”, il festival porterà per tutta l’estate scrittori, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport in tredici comuni del territorio salentino: Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Racale, Specchia e Tricase, tutti in provincia di Lecce, a cui si aggiunge una tappa speciale nello storico store Candido 1859 di Maglie.

Il festival si aprirà a Nardò, martedì 17 giugno alle ore 21 in Piazza Cesare Battisti, nei pressi del Castello, con Alessandro D’Avenia, che presenterà il suo ultimo libro “Resisti, Cuore – L’Odissea e l’arte di essere mortali”. Lo scrittore, partendo dai ventiquattro canti del poema omerico, guiderà il pubblico in un viaggio interiore e collettivo, tra naufragi e approdi, in cerca della propria Itaca. Il suo intervento coniugherà l’amore per la classicità con la passione per la narrazione viva, offrendo uno sguardo personale e coinvolgente sulla figura di Ulisse e sul senso dell’esistenza.

Giovedì 19 giugno, alle ore 21 in Piazza Concordia a Neviano – comune che per la prima volta entra nel circuito del festival – sarà ospite Walter Veltroni, che presenterà “Iris, la libertà” (Rizzoli), romanzo ispirato alla storia della partigiana Iris Versari, figura eroica della Resistenza italiana. Un racconto intenso di coraggio e passione civile, capace di restituire voce a una generazione che ha scritto la Storia.

Tra i successivi appuntamenti di giugno si segnalano il 24 a Galatone con Massimo Bernardini, Marta Merlino e Marco Tardelli, il 25 a Tricase con Massimo Cannoletta, Bernardini e Federico Baccamo, e il 29 con Massimo Adinolfi e la chef e divulgatrice Chiara Maci.

Il programma completo della XV edizione sarà illustrato nel corso della conferenza stampa in programma lunedì 16 giugno alle ore 19.30 a Gallipoli, nel giardino di Maison d’Enrì in Corso Italia, 136. L’incontro sarà a ingresso riservato.

