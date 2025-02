Parte contributiva pagata tramite surroga: il Taranto attende il parere Covisoc

Rinaldo Zerbo, presidente in pectore del Taranto, ha dichiarato ai microfoni di Antenna Sud, nel corso della trasmissione “Il Salotto del Calcio” di aver versato la parte contributiva relativa alla scadenza del 16 dicembre mediante surroga. Una sostituzione al presidente Giove che verrà esaminata dalla Covisoc in queste ore. Il dirigente piemontese si dice tranquillo, così come si è detto tranquillo il presidente dimissionario Giove, interpellato dalla nostra redazione sportiva. La questione ha destato diversi dubbi nella piazza jonica, che adesso attende il parere dell’organo di controllo, che si esprimerà sulla possibilità di dare l’ok o meno sulla continuazione del torneo da parte della formazione rossoblù.

