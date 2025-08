Parrucchieri top in Puglia: ecco i 5 migliori artisti del 2024

Cinque nomi, cinque eccellenze del grooming maschile pugliese. Sono stati annunciati i Parrucchieri del 2024 per la Regione Puglia, categoria Maschile, selezionati attraverso i contest mensili organizzati durante tutto l’anno.

A distinguersi tra decine di professionisti del settore sono stati:

Antonio Totaro (provincia di Taranto)

Fabio De Leonardis (provincia di Taranto)

Francesco Varrecchia, noto anche come Kekko Varrecchia (provincia di Foggia)

Giuseppe Pierri (provincia di Bari)

Graziano Cinque (provincia di Foggia)

I cinque parrucchieri sono stati scelti sulla base della qualità del lavoro espresso nei contest regionali del 2024, appuntamenti che hanno coinvolto titolari di salone, collaboratori e docenti abilitati. Un riconoscimento importante che valorizza il talento, la creatività e l’impegno di professionisti capaci di fare la differenza nel settore beauty & hair.

Il team organizzativo ha precisato che la selezione è avvenuta esclusivamente tra i concorrenti attivi nei contest dell’anno. Non possono rientrare nella graduatoria figure che abbiano partecipato solo in veste di giurati o che non abbiano preso parte direttamente alle sfide.

Grande attesa ora per la pubblicazione della lista nazionale dei parrucchieri dell’anno 2024, che verrà resa nota nelle prossime settimane.

