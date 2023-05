Parlamento, Saverio Congedo nominato Commissione Parlamentare Antimafia

“Ringrazio la dirigenza nazionale di Fratelli d’Italia per la fiducia che ha riposto in me indicandomi quale componente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Dal 25 settembre sono uno dei rappresentanti parlamentari del Salento, una terra meravigliosa che fino a due decenni fa era, però, la terra della Sacra Corona Unita, delle bombe agli esercizi commerciali, degli omicidi, delle estorsioni, della terribile strage della Grottella.

In questi anni molto è cambiato grazie al lavoro della magistratura e delle Forze dell’Ordine e grazie al tessuto sociale, economico ed istituzionale che, anche nei momenti più difficili, ha retto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Questo, però, non significa che il pericolo sia definitivamente scampato e che si possa allentare l’azione di prevenzione e contrasto al crimine, tutt’altro.

Sappiamo bene che la criminalità organizzata ha affinato le sue strategie e i suoi comportamenti, che mira al salto di qualità infiltrandosi nelle istituzioni, nelle attività economiche, negli appalti pubblici su tutto il territorio nazionale.

I dati dimostrano che nessun territorio della nostra Nazione è al riparo dalle mafie, per questo da Nord a Sud l’impegno deve essere quello di non delegare la ‘questione sicurezza’ esclusivamente agli addetti ai lavori, cioè a magistratura e Forze dell’Ordine. Nella battaglia contro il malaffare serve l’impegno corale di tutti: cittadini, politica, istituzioni, scuola, categorie produttive, parti sociali, associazioni.

L’Italia merita di essere libera dalle mafie.

Con questo spirito mi accingo a ricoprire il mandato che mi è stato affidato dal mio Partito nella Commissione Parlamentare Antimafia.”

Lo dichiara l’On. Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

