Lecce, Parlamentari salentini a confronto sulla chiusura del Reparto Prevenzione Crimine

Si è svolto oggi a Lecce, presso le Officine Cantelmo, l’incontro convocato dal SIULP con i parlamentari salentini per discutere il rischio chiusura del Reparto Prevenzione Crimine nel Salento. Durante il confronto, i sindacati hanno espresso forte preoccupazione per le conseguenze sulla sicurezza del territorio, chiedendo un intervento politico per scongiurare la chiusura. I parlamentari presenti hanno ascoltato le istanze e valutato possibili soluzioni per garantire la continuità del presidio.

Roberto Marti

Senatore Lega

Claudio Stefanazzi

Onorevole Pd

Saverio Congedo

Onorevole Fratelli D’Italia

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts