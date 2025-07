Parlamentari Forza Italia: “Bandierine in Puglia? Noi non lo diremmo per il Veneto”

“Se la Lega dovesse, con accordo dei leader, esprimere il candidato in Veneto o altrove, Forza Italia non parlerebbe di ‘bandierine’ e così dovrebbe essere al contrario”. È netta la presa di posizione dei parlamentari pugliesi di Forza Italia – Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Vito De Palma, Giandiego Gatta, Davide Bellomo, Andrea Caroppo, Giorgio Lovecchio e Antonio Trevisi – che in una nota congiunta replicano con fermezza alle parole del senatore leghista Roberto Marti sulla necessità di non proporre candidature “di partito” in Puglia.

Una dichiarazione che, secondo gli esponenti forzisti, risulta “fuori contesto”, anche perché – sottolineano – la partita regionale è ancora tutta nelle mani dei leader nazionali della coalizione: “Abbiamo profonda fiducia nella loro capacità di sintesi”.

Se la candidatura alla presidenza della Regione Puglia dovesse toccare a Forza Italia, spiegano, “ci aspettiamo che gli amici della coalizione la accolgano e la sostengano con lo stesso rigore e la stessa determinazione che Forza Italia avrà nelle altre Regioni”.

Un chiaro endorsement, infine, per Mauro D’Attis, coordinatore regionale e volto di punta del partito in Puglia, definito “una proposta che incarna perfettamente i requisiti di empatia e capacità di vittoria” tipici dei candidati azzurri. “Come dice lui – concludono i parlamentari – le uniche battaglie che si perdono sono quelle che non si fanno”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts