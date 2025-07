Parità di genere nei panel istituzionali, la Regione fa il punto

BARI – Mai più convegni, conferenze e dibattiti senza le donne: con la firma del Protocollo attuativo del Memorandum No Women No Panel promosso dalla Rai, la Puglia diviene Regione Pilota nel sostenere l’equilibrio fra i sessi nella comunicazione pubblica. L’intesa – firmata nel 2022 – ha previsto il monitoraggio dei panel organizzati dalla Regione Puglia, e in cui entrambi i sessi sono stati rappresentati in misura quanto più possibile paritaria. Un impegno che si inserisce nel quadro dell’Agenda di Genere adottata dalla Giunta regionale e la cui attuazione è coordinata dalla consigliera Titti De Simone.

Nel corso dell’appuntamento si sono confrontati sul tema esperti nazionali e attori locali che hanno offerto una panoramica su iniziative analoghe a quella regionale, descrivendo le best practices e le azioni future in materia di equa partecipazione pubblica.

