Pari speranza per la Fidelis Andria: è 0-0 con la Gelbison

PAGANI – Pareggio che sa di speranza per la Fidelis Andria di mister Cudini che torna a casa con un prezioso punticino dalla trasferta di Pagani: al Torre finisce 0-0 tra la Gelbison e i biancoazzurri che salgono a quota 7 punti e abbandonano l’ultima posizione solitaria in graduatoria agganciando Messina e Picerno.

Cudini conferma il 3-5-2 ammirato nelle ultime uscite preferendo Vandelli a Zamarion tra i pali e gettando nella mischia Delvino nel terzetto difensivo al posto di Fabriani, avanzato sulla corsia laterale di destra al posto di Hadziosmanovic. In cronaca. Primo tempo ruvido e privo di emozioni: squadre che si studiano e si temono e nessuna occasione da una parte e dall’altra.

Si arriva così direttamente alla ripresa che inizia con un piglio completamente differente. Ci prova di più la Fidelis, pericolosa prima al minuto 48 con un colpo di testa di Fabriani che termina di poco a lato e poi al minuto 50 con una bella e potente conclusione dalla distanza di Urso smanacciata in calcio d’angolo da un attento D’Agostino. Con il trascorrere dei minuti viene fuori anche la Gelbison: al minuto 52 è Fornito a tentare il colpo grosso con una girata in semi rovesciata dal limite bloccata da Vandelli; a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari è invece il turno di De Sena, lanciato da Kyeremateng a tu per tu con Vandelli, abile a ipnotizzarlo e a salvare il risultato. E’ l’ultimo sussulto di un incontro che termina così dopo cinque minuti di recupero. Tra campani e pugliesi vince la paura. Poco male per la squadra di Cudini che quantomeno torna a muovere la classifica, in attesa di tornare in campo tra una settimana per il derby interno con il Monopoli.

TABELLINO

GELBISON 0

FIDELIS ANDRIA 0

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Cargnelutti, Gilli, Loreto; Nunziante (9’ st Correnti), Graziani, Papa (9’ st Uliano), Fornito (14’ st Savini), Onda; Faella (35’ st Kyeremateng), Sorrentino (9’ st De Sena). A disp.: Vitale, Cannizzaro, Marong, Mescica, Citarella, Sane, Foresta, Bonalumi, Paoloni. All.: De Sanzo.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli; Delvino (43’ st Ciotti), Dalmazzi, Milillo; Fabriani, Candellori (37’ st Pavone), Arrigoni, Paolini, Mariani; Urso, Bolsius (17’ st Sipos). A disp.: Zamarion, Hadziosmanovic, Graziani, Orfei, Pinelli, Mercurio, Djibril, Zenelaj, Alba, Tulli. All.: Cudini.

ARBITRO: Andreano di Prato

AMMONITI: Onda (G), Cargnelutti (G), Nunziante (G), Paolini (FA), Candellori (FA), Kyeremateng (G), Graziani (G)