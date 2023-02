AGROPOLI – Partita povera di emozioni, a tratti noiosa. Sul sintetico di Agropoli termina 0-0 il match tra Gelbison e Cerignola. L’atteggiamento più spavaldo nella ripresa non consente agli uomini di Pazienza di ritrovare la via del successo, in vista della trasferta di Messina un punto poco soddisfacente. I cilentani portano a casa il terzo cleanshit di fila. In cronaca. Pochissime emozioni nella prima frazione. La girata di Loreto al 24’ non impensierisce la retroguardia gialloblù. Bisogna attendere più di mezz’ora per la prima vera occasione della gara: al 34’ Sainz Maza pesca con una gran palla Malcore che però si coordina male e non trova lo specchio della porta. La ripresa. Il Cerignola alza i ritmi, clamorosa doppia chance al 54’: Langella cerca il taglio, Russo sfrutta un pallone vagante ma trova la risposta di Anatrella, sulla ribattuta Samele viene murato in maniera decisiva da Gilli. 71’, incursione di Achik, Anatrella anticipa Malcore e sulla respinta di Tascone blocca la sfera. L’intensità della sfida cala nuovamente, i pugliesi ci provano però fino all’ultimo istante. Quarto minuto di recupero, punizione tesa di Achik, il portiere smanaccia. Sul corner di Righetti, Capomaggio colpisce di testa ma la palla è alta. Il triplice fischio subito dopo sancisce uno 0-0 poco emozionante. Al “Guariglia” il Cerignola torna a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila. Altro pari a reti inviolate per la Gelbison, che conferma nella solidità difensiva il proprio marchio di fabbrica.

