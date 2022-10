Pari e patta tra Potenza e Virtus Francavilla: 2-2 al Viviani (sintesi)

Pari e patta fra Potenza e Virtus Francavilla al Viviani, con i biancazzurri che rimontano lo svantaggio iniziale ed i padroni di casa che riescono a pareggiare la contesa nel secondo tempo. Raffaele conferma il 433 proponendo Gyamfi dal primo minuto sulla fascia destra e schierando in attacco il tridente Di Grazia, Emmausso, Caturano. Calabro ritrova Murilo titolare e schiera a sorpresa Di Marco. Miceli in panca, al suo posto nelle retrovie c’è Minelli. I lucani riescono a portarsi in vantaggio già al quinto minuto di gioco: Rillo sgattaiola sulla fascia sinistra e confeziona un assist perfetto per Caturano, che di testa apre le marcature. Al 13esimo il Potenza sfiora il raddoppio con Di Grazia, cui tiro a giro termina alto di poco. Al 25esimo la Virtus ha una buona chance per pareggiare la contesa: serpentina di Cisco che riesce a calciare ma trova un Gasparini attento, reattivo e felin. Passano pochi secondi e Di Marco calcia sull’esterno della rete. Poco prima della mezzora un tiro di Pierno viene intercettato dal braccio di Leggittimo. L’arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore per la Virtus Francavilla. Dagli 11 metri Patierno fa il cucchiaio e pareggia elegantemente i conti. La Virtus in due minuti la pareggia e la ribalta. Angolo di Maiorino al 32esimo: Murilo di testa insacca alle spalle dell’estremo difensore avversario. Si va negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio di un gol. I rossoblu provano a reagire: punizione alta di Emmausso al 50esimo. Dieci minuti dopo Talia sfiora l’appuntamento con un pallone più che invitante. Al 62esimo Maiorino sfiora il raddoppio su punizione, palla che si abbassa solo oltre la traversa. Il pareggio potentino arriva alla mezz’ora del secondo tempo, ancora una volta per opera di Caturano, che trova la propria doppietta personale ed accende il finale di gara. A cinque dal 90esimo il Villa trova il 3-2 sugli sviluppi di un corner, ma il gioco era stato interrotto pochi istanti prima dal direttore di gara per un contatto in area. Nei cinque minuti di recupero si renderà pericolosa la formazione di casa in più circostanze: prima con Gyamfi, poi con Girasole ed infine con Steffè. Il quinto gol di giornata non arriva, la gara termina 2-2. Prosegue il mal di trasferta per gli imperiali, che perdono una casella in classifica. Così come il Potenza, che aggancia la Viterbese (propria prossima avversaria) a quota 10 punti

Potenza-Virtus Francavilla 2-2

Reti: 5’pt, 29’st Caturano (PO) 30’pt rig. Patierno, 32’pt Murilo (VF)

Potenza: Gasparini, Rillo (10’st Armini), Gyamfi, Del Pinto (10’st Talia), Emmausso (34’st Laaribi), Sandri (42’st Del Sole), Caturano, Di Grazia (42’st Belloni), Legittimo, Steffè, Girasole. A disp: Uva, Alastra, Celesia, Riccardi, Polito, Verrengia, Masella, Schimmenti, Volpe. All. Raffaele

Virtus Francavilla: Avella, Idda, Maiorino, Di Marco (12’st Carella), Patierno (39’st Perez), Caporale, Pierno, Risolo (39’st Miceli), Cisco (20’st Solcia), Murilo (20’st Mastropietro), Minelli: A disp: Milli, Romagnoli, Cardoselli, Ejesi, Macca, Enyan. All. Calabro

Arbitro: Sig. Alessandro Di Graci di Como (Marco Lencioni di Lucca-Marco Toce di Firenze-Alessandro Gervasi di Cosenza)

Note: Ammoniti: Legittimo, Del Pinto, Armini (PO) Solcia (VF)

Recupero: 2’pt, 5’st

[Credit Photo: Francesco Miglietta]