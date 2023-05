LECCE – Rendere il parco Tafuro più bello e vivibile, i residenti del quartiere Leuca che da qualche mese si sono uniti dando vita al comitato ‘we love parco Tafuro’ tornano a chiedere l’intervento dell’amministrazione, alla quale hanno inviato uno specifico documento, per risolvere le diverse criticità: da una manutenzione e pulizia del parco più attenta e puntale, ad un intervento per sistemare il dog park, all’installazione di sistemi di videosorveglianza come deterrente per abbandono di rifiuti e atti di vandalici.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

