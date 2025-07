Parco Otranto Leuca: droni di ultima generazione contro gli incendi

Sono ripartite le attività di avvistamento incendi lungo il Parco Naturale Regionale “Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”.

Un servizio istituito già lo scorso anno e affidato dalla protezione civile di Lecce ai circoli di volontari di Marittima e Corsano, che quotidianamente presidiano il territorio con il supporto di due Aeromobili a pilotaggio remoto (APR), droni di ultima generazione forniti dal Parco per monitorare l’intera superficie dell’area naturale protetta.

Si tratta di dispositivi tecnologicamente avanzati, con a bordo sensori ad alta precisione in grado di captare movimenti sospetti e seguire un obiettivo, anche in zone difficilmente accessibili.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni fino a settembre, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Di fondamentale importanza resta il rispetto delle norme di prevenzione indicate dalla delibera di Giunta regionale della Regione Puglia. La normativa prevede infatti sanzioni amministrative e penali per i responsabili di comportamenti imprudenti o dolosi che possano provocare incendi boschivi.

