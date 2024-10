Parco Lama Balice verso il riconoscimento come Ente Parco

BARI – Un nuovo percorso di valorizzazione del Parco Lama Balice, sottoscritto il preliminare necessario riconoscimento dello stato giuridico di Ente Parco.

È quanto emerso dall’incontro tenutosi nella sede dell’Assessorato regionale all’Ambiente con l’assessora al ramo, Serena Triggiani, il consigliere regionale, Francesco Paolicelli, l’assessora del Comune di Bari al Clima e alla Transizione ecologica, Elda Perlino, il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, il direttore del Parco, Nicola Lavermicocca, e gli uffici del Servizio Parchi.

Il parco, un polmone verde scrigno biodiversità nei territori di Bari e Bitonto, nasce nel 2007 con l’amministrazione comunale Emiliano e su spinta della assessora all’ambiente Maria Maugeri.

“Finalmente, dopo anni di confronto, si è giunti alla definizione del percorso comune che porterà a raggiungere il prestigioso obiettivo per i territori coinvolti. Siamo a un passo da un importante traguardo – ha commentato l’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani – per il futuro del Parco di Lama Balice che finalmente sarà riconosciuto a tutti gli effetti, secondo legge regionale, Parco naturale. Abbiamo una visione comune sul futuro di Lama Balice e oggi lo abbiamo messo nero su bianco, condividendo nel merito modalità e tempi, perché questa realtà abbia l’identità che merita e benefici di tutti i diritti contemplati dalla normativa sugli Enti parco.

Ringrazio per l’impegno tutti gli attori Istituzionali coinvolti, il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Città metropolitana di Bari, che fino ad oggi hanno sostenuto con grande dedizione, insieme a Regione Puglia con gli Uffici regionali del Servizio parchi, un percorso che consentirà a questo patrimonio di biodiversità uno sviluppo sostenibile di lungo periodo. È un’area che rappresenta non solo una ricchezza ambientale e agricola ma che permetterà una crescita sostenibile a tutto tondo per le comunità del territorio.”

“Ringrazio Regione Puglia con l’Assessorato all’Ambiente – ha dichiarato il consigliere regionale e presidente della IV Commissione consiliare, Francesco Paolicelli – per aver sostenuto i Comuni nell’individuare la forma più corretta per poter conferire al Parco Lama Balice lo status giuridico che merita, utile ad avviare qualsiasi azione di valorizzazione e tutela secondo legge. Il percorso che abbiamo intrapreso va in questa direzione e sono contento di aver contribuito a questo processo virtuoso, per il quale si è speso negli anni e con vigore anche il presidente Emiliano. Tutto questo lo dobbiamo, soprattutto, per ricordare il grande lavoro che ha fatto per il Parco di Lama Balice la cara Maria Maugeri.”

L’assessora Perlino ha espresso a sua volta “grande soddisfazione per la condivisione del percorso individuato con l’assessora Triggiani, il sindaco di Bitonto, il consigliere Paolicelli, teso al riconoscimento dello stato giuridico di ente parco che consentirà una piena valorizzazione e fruizione del parco di Lama Balice, dotandolo di una governance efficiente e volta alla piena applicazione degli orientamenti di tutela dei siti naturali.”

“Sono molto contento per l’ulteriore impulso che si è condiviso questo pomeriggio presso l’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia – ha sottolineato il sindaco di Bitonto, Ricci – per riformare la legge istitutiva del Parco di Lama Balice. Un parco che caratterizza, da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, l’identità del nostro territorio. Un ulteriore passo avanti per la tutela dell’ambiente nell’interesse della nostra comunità.”

