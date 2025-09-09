Parco eolico, Manduria impugna la delibera

MANDURIA: Il Comune di Manduria ha deciso di impugnare davanti al Presidente della Repubblica la delibera che autorizza il parco eolico in alcune province tra Taranto e Brindisi. L’area più impattante è quella del Primitivo con uliveti, vigneti, masserie e siti archeologici. Anche il Consorzio prosegue senza sosta la sua azione di contrasto.
potrebbe interessarti anche
Incidente stradale sulla provinciale: tre auto coinvolte
Manduria: quartiere Sant’Antonio tra scoperte, lavori e disagi
Grottaglie, convegno JTF: bandi e opportunità per imprese di Taranto
Martina Franca, Il comune è a “caccia di esperti”
Taranto, fiamme in una villetta a Lama
Cittadella della Carità, CISLFP: “No tagli, tutto il personale da salvare”