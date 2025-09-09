9 Settembre 2025

Parco eolico, Manduria impugna la delibera

Marzia Baldari 9 Settembre 2025
centered image

MANDURIA: Il Comune di Manduria ha deciso di impugnare davanti al Presidente della Repubblica la delibera che autorizza il parco eolico in alcune province tra Taranto e Brindisi. L’area più impattante è quella del Primitivo con uliveti, vigneti, masserie e siti archeologici.  Anche il Consorzio prosegue senza sosta la sua azione di contrasto.

centered image

