Parco eolico a Torremaggiore, Barone (M5S): “No al progetto”

La consigliera regionale: “Tutela del paesaggio prioritaria, rispetto per il no del Comune”

Si è svolta, nella giornata di martedì 29 luglio, in V Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Puglia, l’audizione richiesta da Rosa Barone, consigliera del Movimento 5 Stelle, sul progetto per la realizzazione di un parco eolico nelle vicinanze del sito archeologico di Castel Fiorentino, noto per essere il luogo dove morì Federico II.

“Non possiamo che esprimere preoccupazione per un progetto che rischia di compromettere un’area di grande valore storico e paesaggistico”, ha dichiarato Rosa Barone sottolineando come il Comune di Torremaggiore, direttamente coinvolto, abbia manifestato una posizione nettamente contraria, così come ampie parti del territorio.

Durante l’audizione è emersa una distinzione di competenze tra enti: la Provincia di Foggia ha espresso parere positivo all’accertamento di compatibilità paesaggistica, attraverso una valutazione della commissione locale del paesaggio sui vincoli presenti in base al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTA). Il progetto, ha spiegato il vicepresidente provinciale, include una proposta di riqualificazione firmata dal professor Giuliano Volpe, prevista come prescrizione vincolante in vista dell’autorizzazione finale di competenza della Regione Puglia, tramite l’assessorato allo Sviluppo Economico, come chiarito in aula dall’assessora Triggiani.

Barone ha chiesto l’aggiornamento dell’audizione per ascoltare direttamente la sezione Transizione Energetica dell’assessorato competente, sottolineando che, pur riconoscendo il valore delle energie rinnovabili, occorre evitare interventi impattanti su territori fragili dal punto di vista culturale e turistico. “Non basta aver ridotto gli aerogeneratori da 22 a 12 né spostarli a 4 chilometri dal sito archeologico, le torri eoliche altererebbero comunque il paesaggio”, ha dichiarato.

La consigliera ha quindi invitato la Regione a sostenere concretamente il Comune di Torremaggiore nella promozione del sito archeologico, sia a livello nazionale che europeo, e ha ricordato come la provincia di Foggia presenti già una densità elevata di impianti eolici rendendo inevitabile una valutazione dell’impatto cumulativo.

“Continueremo a monitorare la vicenda e a chiedere risposte. Servono scelte coraggiose ma equilibrate, che rispettino la storia, l’ambiente e l’identità del nostro territorio”, ha concluso.

