Parco dell’Ofanto, serve una svolta per l’attuazione

Diciotto anni dopo l’approvazione della legge regionale, il Parco naturale dell’Ofanto è ancora un miraggio. A denunciarlo è Ruggiero Mennea, capogruppo di Azione in Regione Puglia, che chiede un’accelerazione sui tempi. Centinaia di migliaia di euro già spesi, ma il piano del Parco non è mai stato attuato. Mennea punta il dito contro il presidente della Provincia BAT, commissario del Parco, assente anche alle ultime audizioni. Chiesto un cronoprogramma chiaro per evitare nuove fughe di responsabilità.

