LECCE – Sono molti i cittadini e turisti che in questi mesi stanno visitando il Parco archeologico di Rudiae, che dal 3 settembre è tornato fruibile grazie ad un accordo di promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il Comune di Lecce con il quale è stato istituito il “Comitato di gestione dell’area archeologica di Rudiae”, lo scorso agosto l’ufficio territoriale del Ministero della Cultura ha affidato tali attività in partenariato pubblico privato ad A.R.Va società Archeologia, Ricerca e Valorizzazione SRL e nei primi tre mesi, già oltre mille persone hanno partecipato a visite guidate ed eventi, soprattutto famiglie e studenti

In programma ci sono poi particolari iniziative per le scuole e aperture straordinarie per il mese di dicembre. Nel prossimo mese, infatti, alle consuete visite guidate previste ogni sabato alle 15 e domenica alle 11 si aggiungono i due ponti dell’Immacolata (dall’8 all’11 dicembre) e dell’Epifania (dal 6 all’8 gennaio) che prevederanno un doppio turno di visita ogni giorno (alle 11 e alle 15). Il Parco Archeologico resterà invece chiuso il 25, 26 e 31 dicembre e il 1 gennaio. Sempre disponibili solo su prenotazione (anche nei giorni feriali e festivi) le visite guidate per gruppi organizzati. Un’altra novità è la possibilità di acquistare i biglietti direttamente online sul sito parcoarcheologicorudiae.it, dove saranno disponibili anche dei ticket regalo, pensati per le festività natalizie.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts