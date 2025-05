Parcheggi estivi, pronti i bandi

Il tentativo è di evitare il caos che negli ultimi due anni soprattutto ha mandato in tt le città turistiche, fatto imbestialire i turisti, tenuto sotto scacco gli imprenditori del settore, in particolare quello balneare. I parcheggi estivi sono un nodo cruciale della programmazione della stagione estiva. Ma due anni fa la Soprintendenza pose il tema del vincolo dui terreni agricoli da sempre utilizzati dalle amministrazioni per aumentare gli spazi di sosta. La Regione provò a fare una deroga poi cassata per questioni di competenza dalla Corte Costituzionale e lo scorso anno, mentre in pieno luglio ancora non c’era un’area parcheggio attrezzata nei comuni a più alta densità turistica, la deroga arrivò da una normativa nazionale: niente obbligo di parere della Soprintendenza per le aree agricole destinate temporaneamente a parcheggi fino alla fine del 2026. I bandi ora sono prontu: coinvolti soprattutto Otranto, Melendugno e Gallipoli. Due le tipologie di bando già pubblicate da Melendugno: uno prevede le dichiarazioni di disponibilità a gestire in proprio parcheggi a pagamento su aree private, l’altro prevede la possibilità di locazione da parte dell’Amministrazione per gestire essa stessa parcheggi pubblici su aree private.

Nel frattempo però si sta mettendo mano ai piani di mobilità sostenibile che dovranno ottenere tutti i pareri prima della scadenza della proroga, pena questa volta il caos non più risolvibile

