Paralimpiadi di Tokyo | Luca Mazzone conquista l’argento nel ciclismo

Puglia ancora protagonista alle Paralimpiadi.

Luca Mazzone ha vinto la medaglia d’argento nella cronometro di ciclismo, categoria H2. Si è piazzato secondo, alle spalle dello spagnolo Sergio Garrote Munoz. Mazzone era uno dei favoriti alla vigilia della competizione e ha rispettato i pronostici. Grande soddisfazione è stata espressa sui social da Ninni Gemmato, sindaco di Terlizzi, paese in provincia di Bari in cui l’atleta vive e si allena. “Grazie per le emozioni che ci regali”, ha scritto Gemmato in un post affidato ai social pochi attimi dopo la gara.