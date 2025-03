Parakarate, la Puglia brilla agli Assoluti FIJLKAM: quattro ori e un bronzo

Grande successo per i Campionati Assoluti di Parakarate FIJLKAM, specialità Kata, che domenica scorsa hanno visto la partecipazione di circa 100 atleti da 32 società e 16 squadre, segnando un netto aumento rispetto ai 15 partecipanti del 2021. Tra le novità di questa edizione, la competizione a squadre, introdotta in via sperimentale dopo le prove individuali.

La Puglia si è distinta con quattro medaglie d’oro. L’ASD Budo Ryu di Lecce, guidata dal maestro Gino Nosi, ha trionfato con Matteo D’Oria e Letizia Castelluzzo, sfiorando il podio con Arianna Cecere. Oro anche per Gabriele Ceglie della Dojo Dokko Do di San Pietro Vernotico, allenato dal maestro Giuseppe D’Arpa. Successo infine per la Motris di Bitonto del maestro Salvatore Cioce, con Francesco D’Amato primo classificato e Alessio Milillo medaglia di bronzo.

