Paradosso STP: ‘Le telecamere ci sono ma non si possono utilizzare per la privacy’

La STP non può utilizzare i filmati delle telecamere a bordo dei suoi mezzi per denunciare gli episodi di vandalismo. E' la denuncia del vicepresidente dell'azienda Pasquale D'Agnello: 'abbiamo le mani legati dalle leggi sulla privacy'
