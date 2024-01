Paradosso Casarano: contattato Danucci, ma l’allenamento viene diretto da Laterza

Situazione confusionaria e paradossale in quel di Casarano, dove già quello di ieri sembrava dovesse essere il giorno dell’esonero di mister Giuseppe Laterza. Il presidente Giampiero Maci sembrava infatti disposto a cambiare allenatore dopo il secondo ko consecutivo maturato dai rossazzurri, preallarmando già il possibile nuovo tecnico. La scelta sarebbe infatti caduta sull’ex Brindisi Ciro Danucci, libero da due mesi e disposto a rescindere il proprio contratto con il club adriatico pur di rimettersi in gioco in Serie D. Fin qui nulla di strano, se non fosse che però l’allenamento mattutino sia stato diretto proprio da Beppe Laterza.

A questo punto non si esclude la possibilità che la squadra, maturata la consapevolezza dell’imminente avvicendamento in panchina, abbia pensato bene di fare scudo intorno al proprio allenatore, assumendosi tutte le responsabilità del caso e proteggendo di fatto il tecnico ex Fasano, Taranto e Monopoli. L’impressione è che Danucci possa restare alla finestra, quantomeno fino al derby con il Nardò, in programma per domenica prossima. La sfida ai granata potrebbe essere pertanto cruciale per Laterza ed il suo staff, ma non si escludono nuovi capovolgimenti di fronte nelle prossime ore.

