Parabita | Fuori strada con la moto, muore 33enne

Ha perso la vita a soli 33 anni Davide Leo, di Tuglie, a causa di un incidente stradale avvenuto nel cuore della notte. Il giovane era in sella alla sua Yamaha 500 quando ha perso il controllo del mezzo e uscendo fuori strada. Teatro della tragedia la strada provinciale Alezio – Collepasso. Leo ha terminato la sua corsa contro un albero che costeggia la carreggiata. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per le indagini, i carabinieri. La salma del giovane è stata condotta presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.