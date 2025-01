Papazov lascia il Taranto e approda al Birkirkara FC

Il difensore bulgaro Tomislav Papazov, classe 2001, lascia il Taranto per unirsi al Birkirkara FC, squadra militante nella Premier League maltese. Arrivato in estate alla corte del club pugliese dopo l’esperienza con il Foggia, Papazov ha disputato 11 partite nella stagione in corso, realizzando una rete siglata nella trasferta contro il Latina.

