Papa Francesco: “Vivo un periodo difficile, ma Dio non mi abbandona”

Ricoverato da oltre un mese al Policlinico Gemelli di Roma, Papa Francesco ha inviato un messaggio di speranza e vicinanza ai fedeli durante l’Angelus domenicale. “Sto affrontando un periodo di prova e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me”, ha scritto il Pontefice, aggiungendo che, nonostante le difficoltà fisiche “niente può impedirci di amare, di pregare, di essere segni luminosi di speranza”.

Nel suo messaggio, Francesco ha elogiato l’impegno degli operatori sanitari e la luce che risplende negli ospedali e nei luoghi di cura, dove medici e infermieri si prendono cura di chi soffre.

L’appello per la pace

Anche in questo momento di fragilità, il Papa non ha mancato di lanciare un appello per la pace, chiedendo ai fedeli di continuare a pregare, “specialmente per i Paesi feriti dalla guerra”.

Intanto, nel piazzale dell’ospedale, 300 bambini hanno reso omaggio al Pontefice portando lettere e disegni a testimonianza dell’affetto e della vicinanza della comunità. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha portato un sorriso al Santo Padre in questo momento di prova.

